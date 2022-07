Rodrigo Faro, Cocielo e Biel fazem homenagem ao BTS no 'Dança Gatinho'

11/07/2022 | 11:43



Neste domingo, 10, Rodrigo Faro resolveu fazer uma homenagem ao grupo de k-pop BTS durante o Dança Gatinho, quadro do programa Hora do Faro em que o apresentador faz a coreografia de alguma música.

Para o desafio, ele convidou o influenciador Julio Cocielo e o cantor Biel. Os três se vestiram como membros do BTS e foram acompanhados de outros dançarinos.

A canção escolhida para a apresentação foi Dynatime, um dos hits do grupo que já conta com mais de 1,5 bilhão de visualizações no YouTube.