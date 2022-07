Regulador da China anuncia aumento do suporte financeiro ao setor indústrial

11/07/2022 | 11:24



A Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China (CBIRC, na sigla em inglês) anunciou a implementação de uma série de medidas para o desenvolvimento do setor industrial do país. Entre elas, será incrementado o suporte financeiro dado à manufatura chinesa por meio de maiores empréstimos de médio e longo prazos às companhias, segundo nota do CBIRC.

De acordo com as determinações do Partido Comunista, instituições financeiras estatais deverão "otimizar" a alocação de capital em prol de mais repasses ao setor manufatureiro. Os bancos devem focar em apoiar as indústrias emergentes e de alta tecnologia, além de "promover o desenvolvimento de manufatura avançada e melhorar as capacidades de inovação independente das empresas".

As medidas vêm em um momento de tentativa de recuperação da atividade econômica na China, após meses de restrições por causa da política intransigente do país contra a covid-19, que segue sendo adotada pelo governo.

O governo chinês ainda instruiu as instituições financeiras a "inovar" em sua oferta de produtos e serviços, bem como fortalecer a "proteção de risco de seguro" e a capacidade de antever e resolver riscos financeiros.