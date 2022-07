Família Real respira aliviada após livro de memórias do príncipe Harry ter lançamento adiado

11/07/2022 | 11:11



Um pouco de paz e tranquilidade para a Família Real, pelo menos por enquanto! Segundo informações do veículo inglês The Sun, eles estão respirando aliviados após o livro de memórias do príncipe Harry ter o lançamento adiado.

O jornal chamou atenção para o fato do livro não estar na lista dos próximos lançamentos da editora Penguin Random House. Uma fonte do diário se pronunciou sobre o assunto:

Se o livro fosse sair em 2022, como estava planejado, já deveria estar sendo promovido pelo marketing e presente nos materiais de divulgação da editora. A menos que eles estejam planejando alguma surpresa ou tenham algum tipo de atraso. Esse silêncio não passou batido para a realeza, afirmou.

Os assessores da editora falaram sobre o assunto ao The Sun:

Não colocamos todos os nossos livros em listas [de lançamentos] então não há nada a ser dito sobre isso.

Vale pontuar que quando o contrato de Harry foi revelado, ele afirmou que falaria os altos e baixos da família:

Vou escrever não como o príncipe que nasci, mas como o homem que me tornei, disse na época. Eita!