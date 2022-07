Com festa luxuosa, Ticiane Pinheiro e César Tralli comemoram três anos de idade da filha Manuella

11/07/2022 | 10:11



Parabéns, Manuella! Ticiane Pinheiro e César Tralli aproveitaram o último domingo, dia 10, para comemorar o aniversário da filha, que completa três anos de idade na próxima terça-feira, dia 12.

Através das redes sociais, a apresentadora publicou quatro lindos registros em família, ao lado do marido, da aniversariante e da primogênita Rafa Justus ? fruto do seu antigo relacionamento com Roberto Justus.

Comemoração dos 3 aninhos da minha princesinha Manu. (O Niver é dia 12, hoje foi a festa !!! ), escreveu ela na legenda da publicação.

A celebração, que ocorreu em São Paulo, reuniu diversos famosos, como Duda Nagle que levou a herdeira Zoe para prestigiar e brincar com a pequena aniversariante.

Andrea Guimarães, queridinha dos famosos e responsável pela decoração do local, publicou um vídeo do buffet e deixou os fãs encantados com tanto capricho.