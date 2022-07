Larissa Manoela e André Luiz Frambach passam final de semana juntos na casa da família do ator

11/07/2022 | 10:11



Romance no ar! Larissa Manoela e André Luiz Frambach parecem estar revivendo o relacionamento que começou durante as gravações do filme Modo Avião. Eles namoraram por alguns meses em 2021 e agora estão em puro clima de romance mais uma vez.

O casal apareceu abraçadinho no início do mês e deixou os fãs alvoroçados na internet com a possibilidade de uma volta do affair que viveram entre julho e outubro de 2021. Os dois assumiram o romance há alguns dias e não estão negando demonstração de afeto ao público! Larissa foi flagrada aos beijos com o galã de Cara e Coragem após um show, que aconteceu no centro do Rio de Janeiro, na última sexta-feira, dia 8. Segundo o jornal Extra, os dois trocaram carinhos e beijos durante as apresentações do evento. Quem estava por lá disse que o casal chegou a apresentação juntos e ficaram coladinhos o tempo todo, fofíssimos, né?

Mas não parou por aí! Lari e André passaram o último domingo, dia 10, juntinhos na casa da família do ator. Com direito a churrasco, futebol, piscina e a participação de amigos e familiares, a atriz postou alguns cliques do momento em sua conta no Instagram e recebeu elogios do ator na sessão de comentários.

Nem sei o que dizer... Só agradeço a vida mesmo.

Estão cheios de amor para dar, né? E claro que os amigos do casal não perderam a oportunidade de brincarem com o vídeo postado por Larissa em que André está nadando na piscina da família. O ex-BBB Kaysar Dadour escreveu:

O último vídeo vi uma coisa, não sei se era um golfinho ou baleia ou um cara que tá apaixonado em ti que se chama André. Me confirma por favor.

Vale lembrar que os dois começaram as carreiras na atuação ainda muito jovens. Larissa alcançou o estrelato no remake de Carrossel, no SBT aos 12 anos de idade, enquanto André Luiz fez sua estreia em Por Toda Minha Vida aos 10 anos de idade, atuando como a versão criança do cantor Leandro, que faz dupla com Leonardo.