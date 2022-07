Datena é internado após testar positivo para Covid-19 e faz alerta: Não brinque com isso

11/07/2022 | 10:10



Mais uma caso de Covid-19 no mundo dos famosos! No último domingo, dia 10, José Luiz Datena testou positivo para o vírus e está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Através dos Stories do Instagram, o apresentador do Brasil Urgente, programa exibido na Band, fez um depoimento pessoal e alertou os seus seguidores para continuarem se cuidando porque a doença não é brincadeira:

Internado ontem, diagnosticado hoje com Covid-19 no Sírio Libanês. Pena que o povo brasileiro não tem acesso a esse tipo de Saúde, escreveu ele.

Em seguida, ele deu o seu depoimento:

Mesmo com quatro doses de vacina e usando máscara sempre, não escapei da doença. Não brinque com isso! Use máscara e tome vacina!!!, finalizou ele, que também agradeceu aos enfermeiros.