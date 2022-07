Conrado fala pela primeira vez após acidente que resultou na morte de Aleksandro: - Eu estava consciente e eu escutei

11/07/2022 | 10:10



Como você vem acompanhando, Conrado sofreu um acidente no começo do mês de maio junto com o ônibus de sua banda que acabou resultado em cerca de cinco mortes, inclusive o de sua dupla, Aleksandro.

E caso você não lembre, o cantor sobrevivente ficou cerca de 45 dias no hospital sendo pelo menos 30 deles na UTI. Agora que teve alta hospitalar, segue se recuperando dentro de casa e acabou dando uma entrevista para o Fantástico onde detalhou sobre a perda dos amigos, o tratamento médico e se continuará na música.

- Lembro que eu entrei no ônibus, coloquei o meu celular para carregar e dormi.

De acordo com a perícia feita no local, 50 quilômetros antes do acidente em que o ônibus tombou, o veículo atingiu cerca de 137 quilômetros por hora, e Conrado conta como foi esse momento assustador.

- Com essa freada e é esse momento do ônibus tombando. Eu consegui me segurar em uma tábua que tinha. Ali eu acho que foi primordial para eu não sair do ônibus, para eu não ser jogado. Eu fiquei realmente preso, meio com essa parte das costas para fora do ônibus.

Logo após o acidente, o cantor foi levado para o hospital com um contusão pulmonar, fratura no quadril, trauma abdominal e uma lesão enorme nas costas, na região lombar e com perda de tecido muscular. E por conta da quantidade de cirurgias, ele precisou entrar em coma induzido.

- Eu lembro que quando eu acordei agradeci a Deus muito. A minha mãe estava do lado e eu falei para ela assim, mas que pena, eu perdi o Aleksandro. Aí ela falou assim, mas como você sabe? Falei, na hora do acidente eu estava consciente e eu escutei.

Que horrível, né!? Esperamos que ele tenha muita força para superar tudo isso.