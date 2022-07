AliExpress: veja descontos e cupons na estreia do ASUS ROG Phone 6

Da Redação

Do 33Giga



11/07/2022 | 09:55



Durante a estreia mundial do ROG Phone 6 5G, a ASUS está oferecendo descontos e cupons para quem comprar o smartphone no AliExpress. Com preço sugerido de US$ 823,75, o aparelho estará disponível por apenas US$ 659. Os 100 primeiros compradores que usarem o código promocional COOLROG6 ainda poderão ganhar mais US$ 10 de abatimento, saindo por US$ 649. A oferta será iniciada em 12 de julho e finalizada em 15 de julho. Clique aqui e compre no AliExpress. É válido destacar que o valor final pode variar de acordo com a região de envio, depósito e impostos regionais.

Projetado para ser o melhor celular para uso diário, o ASUS ROG Phone 6 se concentra em manter um equilíbrio entre desempenho e energia. Alimentado pelo chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, o telefone oferece alto desempenho com baixo consumo de energia e geração de calor. Além disso, com a adição da VC Liquid Technology 2.0, se obtém uma área de resfriamento de 3.112 mm² e sistema formado por sete camadas de grafite, que oferecem desempenho aprimorado para jogos. O aparelho vem com 12 GB de RAM e 128 GB de memória interna.

Em relação às configurações da câmera, o smartphone possui conjunto traseiro triplo com inteligência artificial. O sensor principal é Sony Flagship IMX76650MP do tipo ultra wide-angle, as lentes secundárias possuem 13MP e 5MP. Para selfies, o usuário tem à disposição uma câmera de 12MP. O ASUS ROG Phone 6 vem com tela Samsung AMOLED de 6,78 polegadas, com resolução de 1080 x 2448 pixels, e bateria de 6.000 mAh que suporta carregamento rápido de 65W.

As especificações ainda incluem impressão digital óptica, acelerômetro, giroscópio, proximidade e bússola. É possível encontrar o ASUS ROG Phone 6 em duas cores: Phantom Black e Storm White. Vem com zonas sensíveis à pressão (gatilhos de jogos), Dual SIM, resistência à água (certificado IPX4) e logotipo RGB iluminado (na parte traseira). O dispositivo é construído com vidro traseira de vidro (Gorilla Glass 3) e moldura de alumínio. O smartphone vem na dimensão de 17,3 x 7,7 x 1,03 cm e pesa 239 gramas.