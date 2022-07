Do Diário do Grande ABC



11/07/2022 | 09:26



É inacreditável, para dizer o mínimo, a tamanha falta de respeito e o descaso de boa parte das empresas do Grande ABC, em especial concessionárias e fornecedores de serviços básicos, em relação aos moradores das sete cidades. Não é de hoje que este Diário aponta a enorme quantidade de reclamações que muitas dessas companhias recebem e parecem não se importar. Um absurdo.

E hoje, nesta edição que chega às suas mãos. o jornal trata novamente desse assunto trazendo uma triste realidade: quase 30% dos apontamentos feitos nas unidades do Procon do Grande ABC são direcionados a três grupos: empresa de fornecimento de energia elétrica (a Enel, nesse caso), de serviço de saneamento básico (a Sabesp atende toda a região com água e esgoto) e as companhias de telecomunicações (Claro, Vivo, Tim e Oi).

Somente sobre problemas em relação à luz elétrica. foram 1.598 apontamentos no primeiro trimestre, o que representa 11,7% do total de 13.709 registros sobre a qualidade dos serviços ofertados. No caso da Sabesp, os moradores do Grande ABC fizeram 676 registros de janeiro a junho deste ano. Na telefonia, um show de horror: 498 queixas da Claro, 411 da Vivo, 317 da Tim e 103 da Oi. Juntas, somam a péssima marca de 1.329 reclamações.

Disse bem o coordenador do Procon Consórcio ABC, Victor Paulo Ramuno: “Essas empresas deveriam ter concorrência para ver se melhoram o serviço prestado”.

Em nome dos cerca de três milhões de habitantes do Grande ABC, o Diário não vai desistir de seguir apontando esse problema e, acima de tudo, cobrando soluções. Não dá mais para aceitar promessas vazias, números soltos e desculpas esfarrapadas. Essas empresas cobram valores altos pelos serviços prestados. E o que se espera é a retribuição com um bom trabalho realizado. Não dá mais para aceitar. Vamos seguir dando os nomes aos bois, apontando essa terrível situação e colocando o dedo nessa ferida. Custe o que custar.