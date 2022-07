Anitta relembra primeira crise de dor causada pela endometriose: - Gravando o clipe do Show das Poderosas

11/07/2022 | 09:10



Abriu o jogo! A cantora Anitta concedeu uma entrevista ao Fantástico e falou abertamente sobre o recente diagnóstico de endometriose, que foi revelado em suas redes sociais.

Durante a entrevista ao jornalista Felipe Santana, Anitta contou que a primeira crise de dor aconteceu durante a gravação do clipe Show das Poderosas, lançado no ano de 2013.

- A primeira vez que eu tive essa crise na minha vida foi gravando o clipe do Show das Poderosas. Foi a primeira vez que eu senti essa dor na vida. Parecia que eu ia morrer. E no making of, eu meio que paro assim respiro, penso, meu Deus, eu vou conseguir gravar, dançar? E aí eu fui. Gravei até o fim, mas logo de lá da gravação do clipe eu fui direto para o hospital, com dor.

Sem saber o motivo da dor, Anitta chegou a pensar que era falta de higiene:

- Eu não sei. Pensavam que era falta de higiene, aí eu virei uma paranoica da higiene. E não melhorava. Já cheguei a tomar antibiótico por 6 meses sem parar. Já tomei de tudo quanto foi remédio, já fiz tudo quanto foi coisa que as pessoas falavam e médicos. Não sei o quê? E nada.

Vale pontuar que Anitta sofreu com as dores durante nove anos até a sua amiga ajudar no diagnóstico:

- Me botou numa ressonância, viu a endometriose lá.

A cantora também explicou o motivo de ter falado sobre o assunto publicamente:

- É sempre uma culpa na gente, é sempre a gente está fazendo alguma coisa errada. Aí eu falei: Vou falar isso publicamente, porque hoje tudo que eu falo tem um alcance muito grande. Se eu puder de alguma maneira alcançar mulheres que estão na mesma situação que eu ou no início. E depois que falei veio um monte de gente, falar comigo. Então, a minha vontade era só de trazer uma melhoria para as mulheres no geral, entendeu? Mais informação para que as coisas mudem.

