Redação

Do Rota de Férias



11/07/2022 | 07:55



À medida que os dias ficam mais curtos e a temperatura cai, não há nada mais aconchegante do que se sentar em frente à lareira, se enrolar em um cobertor ou tomar uma bebida quente. A Booking.com selecionou 5 hotéis na América do Sul perfeitos para curtir com a família e amigos, ou aproveitar um clima romântico do inverno.

5 hotéis na América do Sul para curtir o inverno

Pousada Mansão Edelweiss

Arelauquen Bungalows & Suites

Posada Plaza Mayor

Tierra Atacama Hotel & Spa

Refugio Viñak

Pousada Mansão Edelweiss, Campos do Jordão, Brasil

Divulgação

Localizada em Campos do Jordão, a pousada é ideal para quem quer curtir o friozinho do inverno, já que oferece um pacote completo para quem viaja nesta época do ano: banheira de hidromassagem, área de estar com lareira e adega de vinhos, além de clima e decoração aconchegantes. Os quartos também possuem varanda com uma bela vista do jardim.

—

Arelauquen Bungalows & Suites, San Carlos de Bariloche, Argentina

Divulgação

Famoso destino de inverno argentino, Bariloche tem diversas opções excelentes para hospedagem nos meses mais frios. Este chalé fica a 10 minutos de carro de um centro de esqui e oferece piscina coberta e instalações de spa. Com decoração em madeira, os bangalôs são confortáveis, acomodam até oito pessoas e têm cozinhas privativas, banheiras de hidromassagem e deques com vista para um campo de golfe.

—

Posada Plaza Mayor, Colônia do Sacramento, Uruguai

Divulgação

A pousada fica localizada no centro histórico da cidade uruguaia e oferece quartos confortáveis e perfeitos para uma estadia durante o inverno. Construída em uma mansão do século 19, a propriedade conta com um jardim inspirado em pátios espanhóis de outras épocas. O local também faz parte do programa Viagens Sustentáveis da Booking.com e, entre outras medidas, compensa parte de sua pegada de carbono e oferece aluguel de bicicleta para que os hóspedes explorem a cidade.

—

Tierra Atacama Hotel & Spa, San Pedro de Atacama, Chile

Divulgação

Com paisagens naturais únicas, o Atacama é um destino cobiçado por muitos e, por ser um deserto, a temperatura costumar variar bastante durante o dia. Uma ótima alternativa de hospedagem para curtir o inverno no destino é o Tierra Atacama Hotel & Spa, que oferece quartos com vista para o deserto, spa com banheira de hidromassagem, piscina coberta e sauna, além de tratamentos e terapias alternativas que utilizam ingredientes naturais.

—

Refugio Viñak, Viñak, Peru

Divulgação

Este belo chalé em meio às montanhas está localizado a cerca de 270 quilômetros da capital peruana. Ele possui um clima acolhedor para aproveitar o frio, com banheira de hidromassagem e uma sala com lareira. Além dos quartos, é possível reservar um bangalô inteiro para até seis pessoas, com área de estar. O local ainda oferece várias atividades na natureza ao redor.

—

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece bons hotéis na América do Sul para curtir o inverno, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.