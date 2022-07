Grande ABC tem 976 vagas de emprego nesta semana

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



11/07/2022 | 00:01



O Grande ABC acumula 976 vagas nesta semana. São Caetano lidera com 497 oportunidades, como para telemarketing (99), operador de caixa (66), repositor de frios, hortifruti e laticínios (45), fiscal de prevenção de perdas (18) e auxiliar de depósito (15). Em seguida, estão São Bernardo (136), Santo André (124), Mauá (89), Ribeirão Pires (70) e Diadema (60). Rio Grande da Serra não participou do levantamento.

O CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo disponibilizou empregos para repositor de mercadorias (31), auxiliar de limpeza (10), balconista (seis), operador de empilhadeira (seis), auxiliar de estoque (três), entre outros</CW>.

No painel do CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André, a maioria dos cargos é para motorista de ônibus urbano (100). Há também para auxiliar de pedreiro (10), mecânico de manutenção de ônibus (cinco), eletricista (um) etc.

O painel de Mauá contabiliza 89 postos. Existem opções para analista fiscal, assistente administrativo, balconista de padaria, eletricista, operador de empilhadeira, pintor industrial e vigilante, que variam em empresas do próprio município, Santo André e São Paulo. Muitas delas aceitam profissionais sem experiência prévia. Os interessados devem comparecer na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

O Atende Fácil Ribeirão Pires, com 70 cargos, tem alternativas para repositor (20), motorista de ônibus urbano (10), operador de empilhadeira (seis), ajudante de rebarbação (quatro) etc.