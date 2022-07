Noah Cyrus revelou já ter negado ser irmã de Miley: 'Tirava minha identidade'

10/07/2022 | 17:00



A cantora Noah Cyrus revelou que já negou ser irmã de Miley Cyrus para evitar comparações com a artista. Segundo Noah, ela se sentia "despida" da própria identidade quando as pessoas a comparavam com a irmã.

Ambas são filhas do astro da música country Billy Ray Cyrus e da atriz e produtora Tish Cyrus. Em entrevista à Rolling Stone EUA, Noah explicou que foi difícil crescer "na sombra" de Miley.

"Eu tive muita dificuldade em fazer parte de uma família pública e lutei um pouco contra isso porque não era exatamente minha escolha", disse.

A cantora ainda contou como a vida pública a levou para o vício em remédios. Noah sempre estava cercada "por pessoas que conseguiam drogas facilmente", e por conta de um namorado, começou a usar ansiolíticos.

"Quando senti que era possível silenciar as coisas por um segundo e anestesiar a dor, acabou. Isso meio que se torna um poço escuro, um poço sem fundo", comentou.

Ela também disse que a droga fez com que ela passasse a maior parte da pandemia de covid-19 dormindo até as 20h, o que até resultou em perda de memória. A cantora exemplificou com a situação de uma entrevista no lançamento do seu EP, The End of Everything, na qual ela mal conseguiu ficar acordada.

"Eu estava completamente cochilando e adormecendo, e incapaz de manter minha cabeça erguida ou manter meus olhos abertos, porque eu estava muito longe", disse ela sobre a entrevista que não foi ao ar.