Ex-participante de 'No Limite' fala sobre ter contraído varíola dos macacos

10/07/2022 | 16:15



Matheus Pires, ex-participante do reality show No Limite, da TV Globo, segue internado no Hospital Vila Nova Star, no Rio de Janeiro, após contrair varíola dos macados.

Na sexta-feira, 8, no perfil no Instagram, ele publicou um comunicado oficial sobre o caso: "No início da semana, Matheus começou a apresentar alguns sintomas de 'monkeypox' (varíola dos macados) e prontamente fez o exame. Ontem (6/7) foi confirmado a infecção pela varíola, com isso, ele precisou ser internado e não vai comparecer à final do programa 'No Limite', da TV Globo".

Neste sábado, 9, ele publicou duas fotos na rede social mostrando que estava se alimentando em um quarto de hospital.

"Muito obrigado por todas as mensagens de carinho e amor, sigo internado e me recuperando", escreveu na legenda das imagens, agradecendo aos fãs.

"Os primeiros dois, três dias, os remédios fizeram muito efeito, então, dormi bastante, fiquei muito enjoado, mas agora estou conseguindo ficar super bem", disse em uma série de stories no Instagram.