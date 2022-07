Henrique Fogaça compartilha registro da filha, Olivia, e comemora: Cada dia mais linda e feliz fazendo o uso do canabidiol

10/07/2022 | 16:11



Na manhã deste domingo, dia 10, Henrique Fogaça encantou a web ao compartilhar belíssimos registros da filha, Olivia. A jovem de 15 anos de idade é portadora de uma síndrome rara e utiliza a substância canabidiol como tratamento.

No Instagram, o jurado do Masterchef se derreteu pela filha ao mostrar três cliques da adolescente sorridente e usou a legenda para defender o uso do medicamento no tratamento de diversas condições e doenças.

Bom dia. Meu amorzão cada dia mais linda e feliz fazendo o uso do canabidiol. Que é muito bom para quem tem: autismo, Parkinson, epilepsia, câncer, depressão, glaucoma, insônia, artrite e muito mais.