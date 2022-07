Gabriela Pugliesi exibe barriga de grávida menor: Tivemos uma virose ontem, mas está tudo bem

10/07/2022 | 16:11



Neste domingo, dia 10, Gabriela Pugliesi exibiu um registro da sua barriguinha de grávida. Aos cinco meses de gestação de seu primeiro filho com Túlio Dek, a famosa contou aos seguidores que pegou uma virose e a barriga amanheceu menor. No entanto, ela tranquilizou:

Barriga acordou menor hoje! Tivemos uma virose ontem, mas está tudo bem! Neném não para de chutar. Acordo com ele se mexendo. Um sonho!

Em seguida, a influenciadora de 37 anos de idade abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e respondeu algumas curiosidades dos seguidores sobre a maternidade. Após ser questionada sobre onde pretende criar o filho, ela explicou que defende o contato com a natureza e irá construir uma casa na Bahia.

Ele vai nascer em São Paulo por causa da estrutura que tenho aqui. Em paralelo, vamos começar a construir nossa casa na Bahia este ano, então a ideia é ir com ele para lá com alguns meses de vida. Eu sou da natureza. Quero que meu filho passe o maior tempo que puder no mato, na praia, com bichos, correndo solto, brincando... Tenho uma questão com a educação aqui. Com o método de ensino. Não me identifico com quase nada, não tem nada a ver comigo mais. Não quero meu filho com sete anos chateado porque é o único da classe que não tem um iPhone 13 Pro Max, entre outras coisas. Pretendo ficar poucos anos no Brasil e depois ir morar fora. São planos.

Gabriela falou também sobre seu desejo de ter parto normal.

É meu sonho! Mas eu também entrego a Deus e seja o que Ele quiser. Vou fazer minha parte para ser o mais normal e natural possível. Eu sempre sonhei com isso, em viver essa experiência. Mas se não der, não deu.

A mamãe de primeira viagem ainda revelou que não planeja realizar muitos cursos de maternidade.

Acho que só de amamentação. Hoje em dia tem muita coisa, curso de sono, do arroto, de xyz... Sou mais da vibe livre demanda. Claro que tudo pode mudar, mas me conhecendo, eu vou querer seguir meu flow e ir me descobrindo como mãe junto com meu filho.