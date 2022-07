Lexa conta história engraçada com irmã de Luísa Sonza: Eu só lembro de carregar a menina de cabeça para baixo

10/07/2022 | 16:10



No último sábado, dia 9, Lexa e Luísa Sonza se apresentaram no Baile da Braba em Sorocaba, interior de São Paulo. Após o evento, a esposa de MC Guimê usou as redes sociais para compartilhar uma história engraçada que aconteceu entre ela e a irmã mais nova de Luisa, Sofia Gerloff Sonza.

Gente, eu que já tinha tomado todas e a Luísa e a mãe dela deixaram a irmã mais nova da Luísa nos meus cuidados porque ela queria ficar comigo? Eu só lembro de carregar a menina de cabeça para baixo? E ela amou!

Ela também mandou um recado para Luisa:

Sua irmã me ama? Sofia é nossa! NOSSAAAAA.