Estreia da nona temporada de Vai Que Cola contará com homenagem especial a Paulo Gustavo

10/07/2022 | 15:10



Paulo Gustavo eterno! Neste domingo, dia 10, após o Fantástico, estreia a nona temporada do programa Vai Que Cola, que deixa a grade do Multishow e passa a fazer parte da grade da TV Globo.

O episódio de estreia, chamado O Grande Golpe do Valdo, começa com o despejo dos moradores do apartamento do Leblon, no Rio de Janeiro, por conta de um golpe de Valdo, personagem de Paulo Gustavo. Com isso, todos acabam tendo que voltar ao Méier, onde tudo começou. E as emoções não param por aí, a pensão de dona Jô terá que ser vendida, o que pegará a todos de surpresa e deixará o grupo sem meios para sobreviver. Porém o golpe de Valdo não passava de uma farsa, e ele acaba deixando uma fortuna em diamantes suficiente para que todos tenham uma vida boa.

Os fãs de Paulo Gustavo podem se preparar para se emocionar, pois junto da estreia será feita uma homenagem especial ao ator. Valdo deixará uma mensagem comovente de despedida aos amigos, em que diz: Essa pensão é o nosso porto seguro, amigos e família são o que temos de mais precioso. Vocês são cafonas, mas são uma família. Aqui onde eu estou é lindo e vocês precisam ficar juntos.

Em seguida, será exibida a homenagem, com o elenco convidando o público a assisti-la: O Valdomiro, o Paulo Gustavo, faz parte dessa linda história. E nós convidamos vocês de casa, da plateia e toda nossa equipe para ver mais um pouquinho dessa história linda e cheia de amor que construímos juntos.

Paulo Gustavo fez parte do elenco fixo do Vai Que Cola entre 2013 e 2016, e nas temporadas seguintes seguiu fazendo participações especiais.