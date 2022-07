Na reta final do The Voice Kids, Maraisa aparece chorando nas redes sociais

10/07/2022 | 11:11



Neste domingo, dia 10, acontece a semifinal da sétima temporada de The Voice Kids. E nem adianta ter dúvidas, pode pegar o lencinho porque definitivamente esse programa vai ser emocionante. Nas redes sociais, logo pela manhã, Maraisa, da dupla com Maiara, umas técnicas dessa temporada, já estava em prantos.

Com os olhos cheios de lágrimas, a cantora desabafou:

Estamos chegando na reta final do The Voice Brasil e como eu me encontro?! Aiii meu coração com os meus pequenos hoje. Tô mole. Que orgulho.

Fofa, né? Pra quem você está torcendo?