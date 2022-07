Argentina: milhares protestam contra o governo, em feriado nacional

09/07/2022 | 19:31



Milhares de pessoas se manifestaram nas ruas da capital e de outras cidades da Argentina, neste sábado, 9, em meio à celebração do Dia da Independência, com críticas ao governo em meio a dificuldades socioeconômicas.

Vários deles com a bandeira nacional, os manifestantes portavam cartazes e também panelas, em meio a dúvidas sobre o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), e com uma inflação que já acumula 30% até agora em 2022 e que, segundo analistas, poderia bater em 70% ao ano, além da escassez de dólares e da alta do preço da moeda americana no mercado oficial e no paralelo.

Em Buenos Aires, aconteceram concentrações perto do Obelisco, na avenida 9 de Julio e na Plaza de Mayo, sob a consigna "Defendamos a República". Houve participação de vários segmentos políticos, bem como uma forte presença da esquerda argentina, em uma semana marcada por enfrentamentos entre as distintas forças da coalizão governista. Também houve a presença de setores da oposição e de grupos de direita.

As manifestações na capital foram acompanhadas por atos em outras grandes cidades do país, como Mendoza, Córdoba, Santa Fé e Rosário, entre outras. (FONTE: ASSOCIATED PRESS)