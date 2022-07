Red Bull Bragantino domina, goleia o Avaí e respira contra o rebaixamento

09/07/2022 | 18:38



Superior do início ao fim, o Red Bull Bragantino se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao golear o Avaí, neste sábado à tarde, por 4 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, na abertura da 16ª rodada. Luan Cândido, Alerrandro, Helinho e Praxedes marcaram os gols do confronto.

A vitória encerrou uma sequência de duas derrotas consecutivas do Red Bull Bragantino, que agora é o décimo colocado, com 21 pontos. Já o Avaí chegou ao quarto jogo sem vitória e está cada vez mais próximo da zona de rebaixamento: é o 14º colocado, com 18 pontos.

O Red Bull Bragantino dominou as ações do primeiro tempo, mas não conseguiu converter a superioridade em vantagem no placar. Já o Avaí adotou postura defensiva e precisou do goleiro Vladimir para não ir ao intervalo em desvantagem. Ele fez pelo menos três boas defesas.

Aos 23 minutos, Alerrandro deu ótima assistência para Hyoran, que finalizou por cobertura e obrigou Vladimir a espalmar para a linha de fundo. Depois, aos 41, foi a vez de Alerrandro chutar e colocar o goleiro para trabalhar. Por fim, aos 43, Artur chutou no alto e Vladimir espalmou.

No segundo tempo, o time paulista seguiu melhor e tendo as melhores oportunidades. Depois de muita tentativas, enfim saíram os gols. Aos 24, Luan Cândido aproveitou sobra dentro da área e finalizou forte com a perna esquerda, desta vez sem chances de defesa para Vladimir.

O primeiro gol deixou o Red Bull Bragantino mais tranquilo em campo e obrigou o Avaí abdicar da postura defensiva. Aos 30 minutos, o time catarinense saiu jogando errado e Artur encontrou Alerrandro em ótima posição. O atacante carregou a bola e finalizou por cobertura, marcando um golaço.

O segundo gol caiu como uma ducha de água fria no Avaí, que ficou totalmente entregue na partida. Antes do apito final, aos 41, ainda teve tempo de Helinho marcar o terceiro, e aos 44, o volante Praxedes anotar o quarto gol, dando números finais ao confronto.

O Red Bull Bragantino volta a campo no domingo, dia 17 de julho, para visitar o América-MG, às 19 horas, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Já o Avaí, no sábado, receberá o Santos, às 19 horas, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 4 X 0 AVAÍ

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul (Jadsom Silva), Lucas Evangelista (Praxedes) e Hyoran (Miguel); Artur, Alerrandro (Gabriel Novaes) e Sorriso (Helinho). Técnico: Maurício Barbieri.

AVAÍ - Vladimir; Kevin, Arthur Chaves (Rodrigo Freitas), Rafael Vaz e Bruno Cortez; Raniele (Jean Cléber), Bruno Silva, Eduardo (Marcinho) e Jean Pyerre (Vitinho); William Pottker (Dentinho) e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Luan Cândido, aos 24; e Alerrandro, aos 30; Helinho, aos 41; e Praxedes, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

CARTÕES AMARELOS - Léo Ortiz (Red Bull Bragantino); Rafael Vaz, Bruno Cortez e Raniele (Avaí).

PÚBLICO - 3.162 pagantes.

RENDA - R$ 45.815,00.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).