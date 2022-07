Bruna Linzmeyer lamenta morte de cachorrinha e presta homenagem

09/07/2022 | 16:59



Bruna Linzmeyer usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para prestar uma última homenagem a cachorrinha Paulina, que morreu na quarta, 6.

A bichinha foi adotada em 2010 quando a atriz estava voltando de viagem ao santuário de Santa Paulina.

No Instagram , Bruna postou uma série de fotos de momentos ao lado da cachorrinha.

"Durante os últimos anos, ela ocupou meu lugar no sofá e, quando eu estava, o lugar dela era no meu colo. A gente adotou ela machucada, assustada e com fome há 12 anos num posto de gasolina, voltando do santuário da Santa Paulina, por isso, ela tinha esse nome", afirmou.

Bruna Linzmeyer finalizou: "Nossa Paulina, nossa Polis, partiu anteontem, mas a bichinha se divertiu muito nessa vida, ganhou muito carinho e nos deu muito amor também. Eu agradeço".