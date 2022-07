Da Redação

Do Diário do Grande ABC



09/07/2022 | 16:47



Com casa cheia, Santo André e Sampaio Corrêa abriram as semifinais da Liga de Basquete Feminino, hoje, no ginásio Lais Elena Aranha, no Complexo Esportivo Pedro Dell''''Antonia. O time do Maranhão levou a melhor e venceu por 82 a 69, mas assim como nas quartas de final, as semifinais terão séries de até três jogos, dando chance a equipe andreense de buscar a recuperação.

As equipes se encontram novamente já na próxima semana, desta vez na sexta-feira (15), às 19h, na casa do Sampaio. Se Santo André devolver a derrota, o terceiro jogo acontecerá no domingo (17), novamente no Nordeste. Os embates terão a transmissão pela LBF LIVE e YouTube da Liga de Basquete Feminino.

No jogo, Sassá, Lays e Glenda marcaram duplos-duplos, mantendo Santo André na disputa, mas não foi o suficiente para bater o forte Sampaio Basquete, dono de um elenco estrelado e que fez valer o favoritismo.