Em Pantanal, Muda pedirá que Tibério mate Tenório para se casar

09/07/2022 | 16:10



Sem morte, sem casório! Segundo informações do jornal Extra, Muda pedirá que Tibério mate Tenório como condição para casar com ele. O casamento dos personagens de Guito e Bella Campos está se aproximando na novela Pantanal e Juma Marruá ficará encantada com o vestido de noiva da amiga.

Enquanto experimenta o modelito branco no quarto, Filó elogiará a beleza de Muda.

- Quando te ver vestida assim, o pobre do Tibério vai cair de costas!

Após a noiva questionar se o peão vai mesmo gostar, Mariana opinará:

- Se ele não gostar, minha filha, terão peões fazendo fila para subir no altar com você!

Prestes a também provar seu vestido de noiva, Juma se surpreenderá ao entrar no quarto e ver Muda.

- Ara, Muda... Você parece até uma anja.

Firme no plano de vingança, a personagem de Bella Campos exigirá na sequência que o noivo mate Tenório para que o casamento aconteça.

- Cada vez que você me chama pelo nome, me faz lembrar quem eu sou, de onde vim, e o porquê que estou aqui! Foi psra isso que vim até aqui. Cobrar os responsáveis pela morte do pai. Eu num vou saber ter paz na vida enquanto num tiver cumprido a promessa que fiz pra mãe.

Tibério dirá à amada que ela vai desgraçar a própria vida se continuar com essa ideia fixa, mas ela lembra que Levi prometeu eliminar o fazendeiro e morreu. Além disso, o Velho do Rio havia lhe dito para ficar tranquila, porque daria conta do vilão, mas também está sumido. Sem paciência e tomada de ódio, ela ameaçará:

- Se você num matá aquele maldito, Tibério, eu num caso com você!