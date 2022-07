Shawn Mendes adia shows para cuidar de sua saúde mental: Estou no meu limite

09/07/2022 | 15:10



Shawn Mendes anunciou em suas redes sociais que fará uma pausa na turnê que estava fazendo pela América do Norte para cuidar de si mesmo e de sua saúde mental. Segundo o cantor, ele achava que estava pronto para retornar aos palcos após alguns anos afastado, mas se deu conta de que ainda não é o momento.

Segundo o calendário de shows de seu site oficial, o cantor adiará no total 12 shows até então. Confira o comunicado completo escrito por ele, a seguir:

Parte meu coração ter que dizer isso, mas infelizmente terei que adiar as próximas três semanas de shows até Uncasville, CT, por tempo indeterminado. Eu estou fazendo turnês desde que tinha 15 anos e, para ser sincero, sempre foi difícil para mim estar na estrada longe de amigos e família. Depois de alguns anos longe da estrada, achei que estava pronto para retornar, mas essa decisão foi prematura e, infelizmente, o peso da estrada e a pressão me pegaram e eu estou no meu limite. Depois de falar com a minha equipe e profissionais de saúde, eu preciso tirar um tempo para me curar, cuidar de mim mesmo e da minha saúde mental, antes de tudo. Assim que tivermos atualizações eu prometo que vou avisar. Amo vocês.