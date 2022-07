Policial militar morre em troca de tiros com GCM, em São Bernardo

Lorena S. Ávila

Do Diário de Grande ABC



09/07/2022 | 14:47



No início da madrugada deste sábado (9), um policial militar, de 47 anos, foi morto por um GCM (Guarda Civil Municipal), de 45 anos, na rua Tita Coelho, no bairro Assunção, em São Bernardo. De acordo com testemunhas, os dois começaram uma discussão dentro de um bar, o que teria causado a troca de tiros. A briga teria iniciado após o Policial solicitar um desconto na cerveja, e o dono do estabelecimento ter negado. O guarda municipal tentou apartar a briga entre os dois, mas o policial teria ameaçado usar sua arma, o que assustou todos os presentes.

Confome informa a Secretaria de Segurança Pública, por meio de sua assessoria, os dois agentes de segurança não estavam em serviço no momento do ocorrido. Informações registradas em boletim de ocorrência revelam que cerca de 12 disparos foram efetuados, sendo que 5 atingiram a região torácida do GCM, que teria revidado com mais 7 disparos que atingiram braço, peito, clavícula e costela do Policia Militar, que morreu na hora.



O Samu prestou socorro ao guarda civil, que foi levado ao Hospital Assunção, onde passou por cirurgia e está internado em estado grave. As armas foram apreendidas e encaminhadas para perícia técnica do Instituto de Criminalística. O caso foi registrado como homicídio pelo 3º DP de São Bernardo do Campo.