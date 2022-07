Guarani supera o líder Cruzeiro pela Série B, mas segue na zona do rebaixamento

09/07/2022 | 14:12



O Guarani voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Na manhã deste sábado, pela 17ª rodada, o time bugrino bateu o líder Cruzeiro por 1 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, ganhando assim um fôlego na luta contra o rebaixamento. O gol da vitória foi marcado por Mateus Ludke.

Com o resultado, o Guarani chegou aos 17 pontos, mas segue dentro da zona de rebaixamento. O Cruzeiro conheceu a terceira derrota no campeonato, estaciona nos 38 pontos, mas continua na liderança isolada, podendo ver essa diferença cair até o final da rodada.

O jogo começou quente no Brinco de Ouro da Princesa. Em sua primeira participação como titular, o atacante Breno recebeu belo passe de Neto Moura e chutou para a defesa de Maurício Kozlinski.

O Guarani resolveu arriscar e abriu o placar aos 12 minutos. Giovanni Augusto recebeu pela esquerda, se livrou da marcação e mandou na cabeça de Mateus Ludke, que deslocou Rafael Cabral para fazer 1 a 0.

O time campineiro começou a ter espaço e voltou a ameaçar com Lucas Ramon. Desta vez, o goleiro apareceu para salvar. Mas o grande destaque era Maurício Kozlinski. O arqueiro do Guarani fez defesas espetaculares para segurar a vantagem no placar.

O Guarani voltou para o segundo tempo disposto a surpreender. Giovanni Augusto cruzou para Maxwell, que cabeceou com muito perigo. O time bugrino, no entanto, apostou no contra-ataque para tentar ampliar.

Debaixo do forte calor de Campinas, os técnicos buscaram as substituições aumentar o ritmo em campo. Mozart quis fazer as cinco substituições para dar fôlego novo nesta reta final, enquanto Pezzolano abriu mão do esquema de três zagueiros e colocou o time em cima do Guarani. A partida virou ataque contra defesa.

O abafa do Cruzeiro originou um contra-ataque do Guarani, que quase terminou em gol de Lucão do Break. Os jogadores do time campineiro chegaram a comemorar, mas, segundo o VAR, a bola não entrou e o jogo continuou.

O Cruzeiro chegou a mandar uma bola no travessão com Vitor Leque. O goleiro Rafael Cabral chegou a ir para a área a fim de tentar o empate, mas a partida terminou com vitória do Guarani, que na próxima rodada enfrenta o Bahia no sábado, às 18h30, no Brinco de Ouro da Princesa. No domingo, às 16h, o Cruzeiro recebe o Novorizontino, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 0 CRUZEIRO

GUARANI - Maurício Kozlinski; Mateus Ludke, João Victor, Derlan e Lucas Ramon; Leandro Vilela, Silas (Índio), Eduardo Person (Madison), Yago (Lucas Venuto) e Giovanni Augusto (Lucão do Break); Maxwell (Nicolas Careca). Técnico: Mozart.

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Zé Ivaldo (Geovane), Oliveira e Eduardo Brock; Pais, Willian Oliveira (Machado), Neto Moura e Rafael Santos; Breno (Vitor Leque), Daniel Júnior (Adriano) e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano.

GOLS - Mateus Ludke, aos 12 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

CARTÕES AMARELOS - Lucão do Break (Guarani)

RENDA - R$ 257.600,00

PÚBLICO - 6.795 torcedores

LOCAL - Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).