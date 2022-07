Após ser socorrida por segurar gases, Viih Tube vira notícia na imprensa internacional: O amor fede

09/07/2022 | 14:11



Que história é essa? Pelo jeito Pocah não foi a única ex-participante do BBB21 a virar notícia na imprensa internacional por segurar gases. Na última terça-feira, dia 28, Viih Tube havia compartilhado com os seguidores nas redes sociais que sentiu uma dor horrível no aeroporto e precisou ser colocada em uma cadeira de rodas. O que a youtuber não esperava é que a história chegaria até o The New York Post.

O jornal norte-americano noticiou o ocorrido e ainda colocou a seguinte legenda:

O amor fede. Uma influenciadora brasileira teve que ser transportada por um aeroporto português depois de sentir dor horrível por segurar seus gases.