Bruna Linzmeyer lamenta a morte de sua cachorrinha: Ganhou muito carinho e nos deu muito amor também

09/07/2022 | 14:10



Dias difíceis. Bruna Linzmeyer compartilhou com seus seguidores na última sexta-feira, dia 8, que sua cachorrinha Paulina morreu. A atriz publicou uma série de fotos com o animal, e deixou uma mensagem cheia de amor falando dela:

Durante os últimos anos, ela ocupou meu lugar no sofá e, quando eu estava, o lugar dela era no meu colo. A gente adotou ela machucada, assustada e com fome há 12 anos num posto de gasolina, voltando do santuário da Santa Paulina, por isso ela tinha esse nome, hehe. Nossa Paulina, nossa polis, partiu anteontem, mas a bichinha se divertiu muito nessa vida, ganhou muito carinho e nos deu muito amor também. Eu agradeço.

Os seguidores da atriz deixaram mensagens carinhosas para ela nos comentários:

Meus sentimentos amor meu! Será sempre eterna no coração de vocês. Fiquem bem, escreveu a atriz Leticia Salles.

Ahh que linda, trouxe muito amor né, meus sentimentos, escreveu uma internauta.