Bolsonaro: o Brasil é um país que é contra a ideologia de gênero

09/07/2022 | 13:51



O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a afirmar que "o Brasil é um País que é contra a ideologia de gênero". A declaração foi feita durante participação na Marcha para Jesus, hoje, em São Paulo.

Ainda durante o discurso, o presidente afirmou lamentar as mortes pela covid-19. "Passamos por momentos difíceis com a pandemia, lamentamos as mortes", disse, em discurso para a multidão reunida na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na capital paulista.

O presidente pontuou divergências com adversários políticos. "Vocês viram quem fechou igrejas, quem obrigou vocês a ficarem em casa. "Somos do bem, queremos a paz e sabemos quem são os que querem roubar nossa liberdade", complementou.