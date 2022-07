Tony Sirico, de 'família Soprano', morre aos 79 anos

09/07/2022 | 13:12



Tony Sirico, que interpretou o mafioso Paulie Walnuts na série Família Soprano teve sua morte anunciada na sexta-feira, 8. Sirico morreu em um complexo assistencial em Fort Lauderdale, na Flórida, informou seu empresário, Bob McGowen. A causa da morte não foi divulgada num primeiro momento.

Uma nota da família também confirmou a morte de Gennaro Anthony Sirico, o verdadeiro nome de Tony, "com grande tristeza, mas com um incrível orgulho, amor, e um monte de memórias".

Alguns colegas de Família Soprano lamentaram a morte do colega. Steven Van Zandt, que contracenou com o ator vivendo Silvio Dante, disse no Twitter que o colega era "lendário": "Vou sentir muito sua falta, meu amigo". Michael Imperioli, que interpretou Christopher Moltisanti, também se pronunciou: "Tony era como ninguém: ele era duro, tão leal quanto de bom coração como ninguém que eu conheça".

Nascido em 29 de julho de 1942, na cidade de Nova York, Tony Sirico esteve também no elenco de filmes como Tiros na Broadway (1994), Poderosa Afrodite (1995), Ambição em Alta Voltagem (1995), Desconstruindo Harry (1997), além de ter aparecido em episódios de Miami Vice e, como dublador, Família da Pesada e American Dad!.