Escritores premiados representam o Grande ABC na Bienal do Livro

Renan Soares

Especial para o Diário



09/07/2022 | 12:24



A 26ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo chega ao fim, mas ainda dá tempo de visitar o evento e garantir seus exemplares. Há, inclusive, escritores do Grande ABC. Kiusam de Oliveira, de Santo André, e Manuel Filho, de São Bernardo, expõem suas obras no estande da editora Melhoramentos, que está com desconto de até 30% em todo o catálogo.

Vencedora do Prêmio ProAC Cultura Negra 2012, Kiusam apresenta no evento sua nova obra, “Com qual penteado eu vou?”, que busca navegar em temas como ancestralidade, diversidade, gênero, sororidade, virtudes e amor. O projeto promove reflexões sobre vínculo, já que a história se passa centésimo aniversário do bisavô de Aisha. “Está sendo incrível (o retorno da Bienal).

É de uma emoção tremenda e ainda em um evento como esse, um evento de celebração, de pessoas que amam o livro”, comenta Kiusam. Manuel Filho, vencedor do prêmio Jabuti 2008, possui mais de 60 livros publicados. Ele apresenta na Bienal seu mais recente lançamento “5...4...3...2...1 – Mônica e Menino Maluquinho Perdidos no Espaço”, livro com ilustrações de Ziraldo e Maurício de Sousa, e que marca o primeiro encontro entre o maluquinho e a turma do limoeiro.

“Fico bastante feliz por saber que a Bienal tenha retornado com força. Desejo que ela se amplie cada vez mais dando espaço a todas as formas de leitura e leitores.”, conta Manuel Filho. O último dia de evento é neste domingo (10). A venda de ingressos para o evento foi encerrada na última sexta-feira.