Jessi, ex-BBB, denuncia ataques de haters e racismo nas redes sociais

09/07/2022 | 11:30



Jessilane, participante do BBB 22, contou sobre a sequência de ataques de haters e racismo que tem sido alvo em suas redes sociais. Abalada, a ex-sister chorou ao mencionar os comentários recebidos na internet. "Eu tento de toda forma aprender a lidar". O relato foi feito na noite desta sexta-feira, 8.

"Tem uma coisa que está mexendo muito comigo. Como vocês sabem, antes do BBB eu era totalmente anônima. Não tinha nada relacionado a esse universo da mídia". Ela prossegue falando que após a saída do programa recebeu muito amor e carinho do público. No entanto, a exposição também rendeu uma rede intolerante. "Mas tem uma coisa que tem mexido muito comigo, que são os haters", disse.

Para ela, encarar os ataques virtuais de uma forma saudável ainda é um desafio. "Eu juro pra vocês que eu tento aprender a lidar. Eu faço terapia. Eu estou tentando cuidar do meu corpo, do meu espírito e da minha mente. Mas está sendo muito difícil", desabafou.

Em outro trecho do vídeo, Jessi contou que uma publicação feita recentemente no TikTok virou alvo de comentários discriminatórios. "Coisas elitistas, racistas, discursos negativos. O programa acabou há mais de três meses, mas eles haters não param", reiterou. A ex-sister compartilhou alguns dos comentários em sua conta no Twitter.

"É aquilo, né? A gente tenta sair da pobreza, mas a pobreza não sai da gente", disse um internauta no vídeo publicado por Jessi. "Volta a dar aula que é melhor", comentou outra pessoa. Alguns seguidores saíram em defesa da ex-sister. "Gente, para de atacar a pessoa. Vai viver", defendeu um deles.

No post, Jessi afirmou que estava feliz com "todas as mudanças que ocorreram" após a eliminação do BBB 22. Porém, por conta dos ataques estava cansada.

A professora de biologia foi a 14ª eliminada do reality show. Durante sua passagem, alcançou o recorde de permanecer 12 semanas na Xepa. Fora da casa, estreou na passarela desfilando no São Paulo Fashion Week e quitou sua dívida Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), empréstimo realizado para cursar a faculdade de Ciências Biológicas.