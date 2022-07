Yasmin Brunet posa com biquíni fio dental em Fernando de Noronha

09/07/2022 | 11:10



O fio dental está sempre presente no guarda-roupa de algumas celebridades, seja na lingerie ou no próprio biquíni, como no caso de Yasmin Brunet.

A loira está curtindo alguns dias de descanso em Fernando de Noronha. E, em um dos cliques da viagem, a ex de Gabriel Medina apareceu com biquíni animal print no modelo fio-dental.

Arrasou, né?