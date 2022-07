Perdas de água na Grande SP é de 27,6%, segundo dados da Sabesp

Da Redação



09/07/2022



O índice de perdas totais de água na área atendida na Região Metropolitan a d e São Paulo é de 27,6%, segundo dados da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Os dados são referentes ao ano de 2021. A média nacional, segundo dados oficiais, ficaram em 40,1%.

Na região metropolitana, “do índice total, 18,1 pontos percentuais são os vazamentos na rede, situação semelhante à do Reino Unido, por exemplo. O restante são perdas comerciais, decorrentes da submedição dos hidrômetros (pequeno consumo que a precisão do equipamento não permite aferir) e d e fraudes”, informou a assessoria da Sabesp. Na tentativa de diminuir os índices de perdas de água, a Sabesp criou em 2009 o programa corporativo de Redução de Perdas, que atua na substituição de redes e troca de ramais e hidrômetros.

O investimento nos dois últimos anos foi bilionário. Há ainda “inspeção das tubulações para identificar vazamentos e fraudes e no aumento da eficiência operacional do sistema.” Esta atuação refletiu-se na queda do índice de perdas totais em sua área atendida no Estado de São Paulo.

De acordo com as informações da Sabesp, em 2004, eram 41% e, hoje, quase 28%. “Foram investidos no programa R$ 1 bilhão em 2020 e R$ 1 bilhão em 2021. A Sabesp atende 375 dos 645 municípios do Estado de São Paulo”, informou a assessoria da Sabesp.