Ana Marcela Cunha vence etapa de Paris do Circuito Mundial de águas abertas

09/07/2022 | 10:49



A campeã olímpica na maratona aquática Ana Marcela Cunha voltou a subir no lugar mais alto do pódio duas semanas após conquistar três medalhas no Mundial de Esportes Aquáticos. A brasileira venceu a prova de 10km da etapa de Paris da Série Mundial de Águas Abertas com tempo de 2h00min33s71.

Foi sua segunda conquista da temporada no circuito mundial. A holandesa Sharon van Rouwendaal ficou com a medalha de prata e a italiana Ginevra Taddeucci completou o pódio na terceira colocação.

A prova dos 10km é a única no programa olímpico e foi conquistada por Ana Marcela na última edição dos Jogos em Tóquio-2020. Na etapa deste sábado, a disputa foi acirrada até o final e decidida nos últimos metros. A brasileira deixou para trás van Rouwendaal, sua principal adversária na prova e atual campeã mundial.

Viviane Jungblut também competiu em Paris e ficou com o quarto lugar, fora do pódio por pouco mais de um segundo sobre a brasileira. Ginevra Taddeucci, da Itália, ultrapassou a brasileira no sprint final e conquistou a medalha de bronze.

O resultado evidencia a boa fase da nadadora brasileira. Ana Marcela Cunha já havia levado o ouro na prova pela etapa de Setubal, em Portugal, em maio deste ano, na abertura da temporada.

Mais recentemente, Ana Marcela conquistou três medalhas no Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste, dois ouros, nos 5km e 25km, e um bronze, nos 10km.