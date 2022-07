Djokovic aposta em final difícil em Wimbledon: "Nunca ganhei dele"

09/07/2022 | 10:23



O currículo de Novak Djokovic o coloca como franco favorito na busca por mais um título em Wimbledon. No entanto, apesar de ter construído uma carreira vitoriosa no tênis, o sérvio encara a decisão do Major britânico com uma das mais difíceis de sua carreira.

"Vai haver muitos fogos de artifício. Nunca ganhei um set dele. Faz tempo que não jogamos."

O adversário em questão é o australiano Nick Kirgyos, que não precisou entrar em quadra na semifinal em função da desistência de Rafael Nadal por motivo de contusão (abandonou a competição por conta de um estiramento no músculo do abdômen).

Kyrgios disputa pela primeira vez em sua carreira um título de Grand Slam e, diante do tenista sérvio, tem um currículo favorável. Venceu os dois confrontos contra Nole sem perder nenhum set.

Desta vez, em jogo que vale título, Djokovic espera quebrar a escrita diante do rival. "Espero que seja diferente. É outra final para mim em Wimbledon e espero que a experiência possa trabalhar a meu favor. É a primeira final de Grand Slam dele", afirmou o sérvio que já levantou o troféu de Wimbledon em seis oportunidades.

Apesar de rivais nas quadras, os dois estreitaram o relacionamento em função de uma polêmica que envolveu Djokovic no início do ano. Ele se recusou a tomar vacina contra o coronavírus e, após perder uma batalha legal, acabou deportado da Austrália e não disputou o Austraian Open.

Kyrgios, que é australiano, foi um dos poucos tenistas a sair em defesa do tenista sérvio nesta polêmica.

A final no simples masculino acontece neste domingo, à partir das 10h, e terá transmissão do Sportv 3.