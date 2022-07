Elba Ramalho se pronuncia após acidente com idoso no Rio de Janeiro: Não tive culpa

09/07/2022 | 10:11



Elba Ramalho levou um susto enquanto dirigia pelo Rio de Janeiro. A cantora se envolveu em um pequeno acidente de trânsito com o ex-presidente da Riotur, Américo Borges, de 71 anos de idade. Elba saiu ilesa, e o senhor teve ferimentos leves.

Com a rercussão do caso na mídia, a cantora foi até as redes socais explicar o ocorrido:

- Eu estava saindo de Ipanema, entrei em uma rua à esquerda e de repente eu senti uma coisa na parte de trás (do carro). Infelizmente, um senhor tropeçou, caiu e bateu na parte de trás do meu carro, no pneu. Quando eu percebi, parei e já vieram pessoas falar comigo: ?Um senhorzinho caiu e ficou com o pé aqui no pneu de trás do teu carro.

Elba parou o carro e foi prestar socorro para o senhor, mas logo percebeu que ele tinha ferimentos leves.

- Graças a Deus não teve nada grave, ele está é uma pessoa que eu conheço, mandou um abraço já para mim. A polícia chegou somente para prestar também, fazer o serviço. Mas não teve B.O., nada disso porque eu não tive culpa de nada. Eu não vi, senti que algo tinha batido no meu carro.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o senhor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e explicou que teve um leve desiquilíbrio. Em depoimento, ele alegou que tropeçou e caiu em cima do carro da cantora, por isso, não irá prestar queixar.