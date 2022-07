Do Diário do Grande ABC



08/07/2022 | 23:59



A falta crônica de semicondutores segue impactando fortemente o setor automotivo. A produção de automóveis recuou 4,8% em junho, quando os dados são comparados com o mês imediatamente anterior, e a Anfavea (Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores) atribuiu a queda à crise global dos semicondutores – que são peças essenciais na montagem de carros. O Grande ABC, que está em busca de um novo rumo econômico diante do iminente colapso da indústria baseada no motor movido a combustível fóssil, deveria enxergar o momento como uma oportunidade de se reinventar.



A ideia ora proposta viria ao encontro do que, dia desses, propôs o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). Em encontro empresarial, o líder regional argumentou, corretamente, que a recuperação econômica das sete cidades, abalada pelo anúncio do fechamento de duas grandes montadoras de veículos, Ford e Toyota, ambas de São Bernardo, deveria se basear em três pilares: inovação, gestão humanizada e tecnologia. Os itens parecem se encaixar à perfeição nos princípios consagrados pela indústria de semicondutores.



Atualmente, neste aspecto, o mercado mundial é dependente de seis países: China, Taiwan, Cingapura, Japão, Alemanha e Estados Unidos. Com a economia cada vez mais globalizada, qualquer crise internacional afeta a distribuição, como comprovam a guerra entre Rússia e Ucrânia e os lockdowns chineses necessários por causa da nova onda de Covid-19.



Os semicondutores serão parte cada vez mais essencial da fabricação de veículos, pois sua importância cresce à medida em que os modelos vão se tornando mais eletrônicos e digitais. Por que, então, o Grande ABC não se capacita para se tornar um polo de fabricação destes componentes, de modo que passe de vítima da escassez global deste mercado a um player mundial, capaz de gerar riqueza para a sua gente como fornecedor destas peças? O futuro econômico das sete cidades depende dessa resposta.