Um novo ativo em desenvolvimento

Do Diário do Grande ABC



08/07/2022 | 23:59



Duas formas de investir em usinas de energias renováveis são bem consolidadas pelo mercado de capitais no Brasil. A primeira, que seria o ‘atacadão da energia’, consiste na construção de usinas de grande porte destinadas ao mercado livre, que representa 30% do market share do consumo total de energia no País. A venda da produção é firmada em contratos robustos, em projetos facilmente financiáveis por conta do perfil de risco reduzido. A segunda, o ‘atacadinho de energia’, contempla usinas, por vezes arrendadas, que compõem o modelo de autoconsumo remoto, destinado a único imóvel ou vários imóveis que pertençam ao mesmo CNPJ (como agências de mesmo banco). Aqui, há a possibilidade de atender os outros 70% do market share (aproximadamente 110 milhões de consumidores), o chamado mercado cativo, composto pelos clientes servidos pelas distribuidoras de energia.



Mas, do mercado cativo, além do comércio (PJ) também faz parte o consumidor residencial (PF), sendo que ambos pagam o maior preço pela energia elétrica. E é com foco nesse preço alto de energia e enorme mercado endereçável, ainda pouco explorado, que cresce o apetite dos investidores. Graças à evolução da legislação, a geração de energia compartilhada já é realidade no País, apesar de representar menos de 1% do total de geração distribuída. Nesse modelo, os produtores podem compartilhar a produção gerada por suas fazendas solares não apenas com único CNPJ, mas com milhares de CNPJs e CPFs distintos que compartilham dessa geração mais limpa e abatem os créditos do seu consumo, gerando economia na conta de energia.



Tecnologias que usam modelos de machine learning e inteligência artificial na qualificação, alocação e gestão do portfólio de usuários, além da otimização do compartilhamento das usinas, reduzem significativamente o risco do investimento e mantêm maior rentabilidade comparada às outras opções de investimento em renováveis. Além disso, startups de tecnologia são capazes de simplificar e digitalizar a experiência do usuário, possibilitando escalabilidade e mantendo o usuário fidelizado e, por consequência, gerando fluxo de caixa previsível e perene para o investidor (a vida útil das usinas é, em média, de 25 anos). Com tecnologia acoplada, o modelo de geração compartilhada começa a ser escalável, mais rentável e com mecanismos de redução do risco varejo. Estamos vendo o nascimento da democratização real do acesso e do investimento em energias renováveis. E os investidores que já notaram isso estão tendo ótima oportunidade de sair na frente e aproveitar o fomento aos negócios desse setor.



Ivo O. Pitanguy é sócio fundador da climate tech Nextron Energia.



PALAVRA DO LEITOR

Agressor – 1

Em regime aberto é a mesma coisa que passar a não na cabeça dele e falar ‘pode fazer de novo que nada acontece com você’ (Homem pega quatro meses de prisão por bater na mulher). Agora, a vítima agredida que tem que se cuidar e ficar escondida dele. Eita Justiça fraca!

Claudete Saugo

do Facebook



Agressor – 2

Mas elas continuam escolhendo o ‘saradão’, o ‘bonitão’ e esquecem do principal: o (homem com) caráter. Normalmente o caráter na lista delas está lá embaixo, em letras minúsculas no rodapé. Depois não adianta reclamar.

Gen Grievous

do Facebook



O avestruz

Conta certa lenda que a se ver em perigo, avestruz coloca cabeça em buraco deixando o resto do corpo em exposição, acreditando, dessa forma, que o perigo desapareça sozinho e possa voltar à sua vida rotineira. Claro que isso não passa de fantasia, a não ser para alguns animais racionais da América Latina, que conseguiram eleger um peronista, um guerrilheiro e um terrorista para presidir seus países, simplesmente sendo isentos, ou seja, votando em branco, anulando ou se abstendo de votar. Em outubro estaremos diante dessa mesma encruzilhada, quando o Brasil elegerá presidente. Aos avestruzes tupiniquins aviso: cada abstenção, voto em branco ou nulo, será voto para nossa ‘venezuelização’, assim como está sendo aos nossos vizinhos. Portanto, é melhor tirarem suas cabeças do buraco e procurar conhecer o perigo que nos ronda.

Vanderlei A. Retondo

Santo André



Hoje, 9 de julho – 1

Hoje é feriado? Muitos perguntam, poucos conhecem a resposta. Noventa anos se passaram da também chamada guerra paulista, que terminou quase três meses depois, com saldo de mais de 600 mortos. E os motivos? O principal, depois de o governo e os militares impedirem Julio Prestes, vencedor da eleição, de assumir o governo. Foi a falta de consideração do governo federal, vinda do Rio de Janeiro, com a política café com leite, originada nos redutos paulistas, responsável por considerável parte da riqueza do País todo. Descontentamento com o governo federal? Depois de 90 anos, o governo federal continua a fazer ‘generosidade’ com o dinheiro paulista. Agora é com a redução do ICMS, fonte de recurso estadual, diminuição dos juros aplicados aos depósitos do FGTS, que afetam o maior núcleo de trabalhadores do País, vítimas ou ameaçados com o desemprego. Tudo contra a letra da Constituição, em período pré-eleitoral. O que mudou? Só as moscas, porque têm vida curta? A situação é parecida demais 90 anos depois!

Ruben J.Moreira

São Caetano



Hoje, 9 de julho – 2

Nove de julho, data mais que comemorativa para São Paulo: revolução, amor e coragem levados a cabo. É salutar reconhecermos o papel de cada um que fez ou quis fazer o bem comum. A obra está aí, diante de nossos olhos: o lugar que recebe a todos, sem distinção. Cidade dos bandeirantes, joalheiros, industriais, palhaços e mais. Retrato vivo do progresso e da adversidade. São Paulo, inclinado para o sucesso ‘tido sob várias nuances’. Sua história é lida e linda, digna de suspiros. Acontecimentos marcantes, inclusive para o Brasil. Estado gigante pela própria natureza. Que a liberdade, seguida do respeito, seja nosso lema! Parabéns aos cidadãos, em especial àqueles esquecidos pela ordem estatal. Não só a nata social integra esse trabalho, que começa de baixo para cima. Futuro risonho, quem sabe? Triunfo. Aproveitem o feriado!

Thiago Valeriano Braga

Capital



Carnaval

Trabalho voluntário em hospitais, em abrigos, ou até mesmo em orfanatos ninguém quer, né (Carnaval fora de época de São Paulo não atrai patrocínio em meio às emendas a vereadores)? Mas para uma bagunça e gastar o dinheiro suado de quem trabalha e paga os seus impostos querem, né? Eita povo que não tem o que fazer.

Rita Borelli

do Facebook