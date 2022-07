Mauá FC busca manter a ponta contra o XV de Jaú

Francisco Lacerda

08/07/2022



O Mauá FC volta ao Estádio Pedro Benedetti hoje, as 15h, contra o XV de Jaú para manter a ponta do Grupo B da segunda fase da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, o quarto nível do futebol do Estado. Os mauaenses somam três pontos após vitória por 1 a 0, gol de Lucas Rodrigues, aos 49 do segundo tempo, sobre o Rio Branco em Americana na estreia da segunda fase da competição.



Do outro lado, o XV vem de derrota no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, para o Grêmio Prudente (2 a 0), que, assim, divide com o Mauá a liderança da chave. A partida ficou marcada por confusão generalizada após o apito final. O juiz do jogo, Marcio Mattos, relatou na súmula a confusão, com expulsões nos dois bancos de reservas. De acordo com o árbitro, Ricardo Costa, técnico do XV de Jaú, e Gustavo Galhardo, massagista do Grêmio Prudente, se desentenderam. O treinador não havia gostado de falta marcada contra seu time e foi até o banco da equipe adversária discutir. “Atitude esta que gerou tumulto próximo ao banco de reservas”, escreveu na súmula.



As outras partidas deste sábado reúnem Grêmio Prudente x Rio Branco; SKA Brasil x Catanduva, Manthiqueira x Paulista de Jundiaí, Inter de Bebedouro x Flamengo de Guarulhos, e Itapirense x Itararé, todas às 15h. Amanhã jogam Penapolense x Grêmio Sãocarlense, e Taquaritinga x Joseense, ambas às 10h. Grêmio Sãocarlense lidera o Grupo A; Flamengo de Guarulhos está na ponta do C; e Itapirense é líder do D.