São Caetano e EC São Bernardo fazem dérbi regional no Anacleto

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



08/07/2022 | 23:59



São Caetano e EC São Bernardo fazem hoje o clássico regional pelo Grupo C da Copa Paulista, às 15h, no Estádio Anacleto Campanella. O Cachorrão corre atrás da reabilitação porque, na estreia, domingo, foi superado no Estádio 1º de Maio pelo Juventus (1 a 0). O Azulão vem de empate com o Oeste fora de casa.



O Netuno, líder da chave, com três pontos, volta a campo dia 13, às 15h, para enfrentar o Oeste, no Estádio do Inamar, em Diadema. <EM>Titular na estreia, o lateral-direito Luca Lantin diz que o Cachorrão corrigiu os erros e está preparado para o dérbi de logo mais. “O São Caetano é grande adversário, já que é rival regional e sempre realiza bons confrontos com o Cachorrão. Porém, estudamos bastante eles na semana e estamos prontos para buscar nossos primeiros pontos nesta Copa Paulista”, destacou. O Cachorrão deve ser escalado com Arthur; Luca Lantin (Romailson), Luiz Phelipe, Vinícius e Wesley; Edson (Feijão), Iago, Alessandro e Gaguinho; Jonas (William) e Felipinho.



Do lado do Azulão, a equipe quer voltar ao cenário futebolístico nacional. Para isso, precisa chegar à decisão do torneio, que dá vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, ambos de 2023. Sob o comando do técnico Axel (foto), busca os três pontos hoje com novidades em relação ao elenco que disputou a Série A-2 do Paulista. Chegaram para reforçar a equipe os laterais Paulo Henrique e João Victor; o zagueiro João Farinello; os meias Bady, Lucas Silva, Luan Silva e João e Gabriel; além dos atacantes Mailson, Wallace e Arame. “Fizemos boa preparação e tenho grupo de atletas que está bem unido e focado para grande campanha”, diz o treinador. A equipe deve ir a campo com Luiz; Thiaguinho, Ferreira, Lucas Cunha e Paulo Henrique; Lucas Silva, Bady e João Gabriel; Wallace, Emerson Urso e Maranhão.



Na outra partida da chave o Juventus mede forças com a Portuguesa, às 10h, na Rua Javari. Os demais confrontos do sábado reúnem Lemense x Primavera, às 15h; São Bento x XV de Piracicaba, às 16h; Marília x Sertãozinho, às 19h; e Desportivo Brasil x Rio Claro, às 15h.