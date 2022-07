Vitória em casa é primordial à AD Santo André

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



08/07/2022 | 23:59



AD Santo André e Sampaio Basquete, do Maranhão, abrem hoje, às 11h, uma das semifinais da LBF (Liga de Basquete Feminino), no Ginásio Laís Elena, no Complexo Pedro Dell’Antonia. A entrada é gratuita e terá transmissão ao vivo da TV Cultura.



Ao time da região é de extrema importância a vitória em casa. Além de meio caminho para a decisão, dará mais tranquilidade para, depois, ir ao Maranhão tentar fechar a série melhor de três, dia 16, às 19h, no Ginásio Costa Rodrigues, em São Luís. O terceiro confronto, se necessário, ocorrerá dia 18, às 17h, no mesmo local.



No terceiro duelo contra o atual campeão Ituano pelas quartas, em casa, decisivo às pretensões da equipe no torneio, a AD Santo André fez valer o mando de quadra, jogou com inteligência, sufocou o rival e dominou três dos quatro quartos, de forma emocionante venceu por 72 a 65 e chega à semi confiante. Mas Ariadna, Sassá, Lays, Glenda, Evelyn, Bianca, Stephany, Aninha, Bárbara, Marcela, Melissa e até a lesionada Jaqueline não terão a vida facilitada. Na fase de classificação, as maranhenses venceram as duas partidas contra as andreenses. Jogando na região, não tomaram conhecimento e impuseram 75 a 71. No Maranhão o placar foi mais elástico, 81 a 55.



Assim como nas quartas, as semifinais serão no sistema melhor de três jogos, com os dois últimos na casa da equipe mais bem classificada na fase inicial, que terminou com a liderança do Sesi Araraquara, com 34 pontos, 16 vitórias e duas derrotas em 18 partidas. Em segundo, Sampaio Basquete, 32 (14 triunfos e quatro revezes); em terceiro AD Santo André, 31 (13 – 5); e, em quarto, Vera Cruz/Campinas, com 29 (11 – 7). Esta edição marca a primeira vez desde 2018 em que os quatro mais bem colocados na fase de classificação avançaram às semifinais.



A outra semi, entre Vera Cruz e Sesi Araraquara, acontece amanhã, às 17h, na Arena Concórdia, em Campinas, no Interior. O segundo embate será também dia 16, às 11h, no ginásio do Sesi de Araraquara. E, se necessário, o terceiro ocorre dia 18, 19h30, também em Araraquara.