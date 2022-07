Getnet: acionistas aprovam fechamento de capital na Bolsa

08/07/2022 | 21:25



Os acionistas da GetNet aprovaram em assembleia extraordinária na tarde desta sexta-feira, 8, o fechamento de capital da empresa de maquininhas de cartões. Segundo a empresa, 96,21% do capital votante da companhia votaram a favor da operação, única pauta da reunião de hoje.

No último dia 6, a Getnet anunciou que, entre os acionistas que votaram antecipadamente, de forma eletrônica, detentores de 6,7 milhões de ações se manifestaram pela aprovação do fechamento de capital.

A Getnet anunciou em maio sua intenção de fechar o capital na B3 e Nasdaq. A PagoNxt, controladora da companhia, propôs o preço de R$ 4,72 por Unit para comprar os papéis em circulação no mercado. O preço é o mesmo com que a empresa chegou à B3, em fevereiro de 2021, após cisão com o Santander, seu antigo controlador.

A ação da Getnet acumula alta de 26% este ano na B3.