Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



08/07/2022 | 23:59



Já classificados antecipadamente à próxima fase, mas ainda brigando para saber quem fica com a ponta no Grupo A-7, São Bernardo FC, líder, 26 pontos, e Paraná, segundo colocado, com 22, se enfrentam hoje, às 16h, no Estádio 1º de Maio, pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Ao Tigre basta o empate para o intento, mas quer os três pontos para se isolar ainda mais na ponta, faltando uma rodada para o fim da fase de classificação e, assim, poder tirar proveito da melhor campanha nas próximas etapas. Ainda busca o segundo lugar geral no torneio. O primeiro é o Brasiliense, do Distrito Federal.



“Mais um jogo duro, de seis pontos, como costumo falar. Paraná vem para querer buscar a primeira colocação. Jogo extremamente importante para que a gente possa selar a primeira colocação, que vai ser importante para sequência da competição. Jogo duro, contra time bem treinado, mas temos de usar nosso mando, nossa força dentro de casa para buscar os três pontos”, prevê o técnico Márcio Zanardi.



Invicto na competição e o único entre 124 equipes que disputam as quatro divisões do futebol nacional a não tomar gols – 12 partidas na competição –, o Tigre, que ainda não repetiu a formação em nenhum duelo no torneio, terá os retornos do volante Rodrigo Souza, que cumpriu suspensão, e do zagueiro Ítalo, recuperado de edema na coxa esquerda. O desfalque fica por conta do atacante Guilherme Queiroz, que ainda se recupera de pancada no tornozelo esquerdo.



Mesmo garantido na próxima etapa, o treinador vai mandar a campo o que tem de melhor à disposição, até para manter entrosamento da equipe visando sequência da Série D. “Quero entrar no mata-mata mais consistente, com equipe sem problemas. Hora de fazer o melhor e buscar a vitória.” E pede o comparecimento da torcida. “No jogo lá contra o Paraná tinha quase 15 mil pessoas e fez muita diferença. Nosso torcedor precisa comparecer, apoiar, a gente precisa dessa força.”



Do lado do Paraná, que vem de virada sobre o Nova Iguaçu na rodada anterior, o técnico Omar Fieitosa não tem problemas para escalar o time.