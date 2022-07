Ramalhão encara, no Rio, Nova Iguaçu por sobrevida na Série D

Francisco Lacerda

08/07/2022



O Santo André joga a sobrevivência hoje na Série D do Campeonato Brasileiro. Precisando desesperadamente da vitória para seguir vivo no Grupo A-7, o Ramalhão vai ao Rio de Janeiro, no Estádio Jânio de Moraes, em busca dos três pontos contra o Nova Iguaçu, às 11h, pela 13º e penúltima rodada. Com 12 pontos e na sexta colocação, o time da região necessita ganhar hoje e na última partida desta fase, frente ao Pérolas Negras, dia 17, no Bruno Daniel, e torcer por outros resultados, já que só pode chegar a 18, pontuação da Portuguesa-RJ, terceira. São Bernardo FC, com 26, e Paraná, 22, já estão garantidos. À sua frente ainda o próprio Nova Iguaçu e o Oeste, com 14. Ou seja, triunfo hoje contra concorrente direto é fundamental ao Ramalhão, que também torce por derrota do Oeste amanhã para a Portuguesa, em Barueri, o que devolveria ao Ramalhão a possibilidade de contar com as próprias forças para seguir.



“É uma decisão. Precisamos do resultado positivo e trabalhamos nesta semana em cima disso, para buscar esse resultado positivo, sabemos que não vai ser fácil. A equipe do Nova Iguaçu jogando em sua casa é muito forte. Mas, na minha visão, trabalhamos muito bem, a equipe está motivada e se Deus quiser nós vamos conseguir o resultado positivo”, diz Renato Peixe.



O técnico complementa que a equipe tem de fazer sua parte e continuar “acreditando” na classificação. “Estamos fazendo grandes jogos, mas não estamos transformando isso em resultado positivo e isso nos dá confiança muito grande de conseguir o resultado positivo.”



O meia Christopher vai na mesma linha de pensamento e reforça que o time está focado para esses duelos. “Temos duas decisões agora, nas quais temos que vencer para buscarmos a classificação. A semana foi focada nisso e só temos o pensamento na vitória.”



Com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos, os cariocas terão as voltas de Alves Matheus e Leonardo, após cumprirem suspensão, não terão problemas de desfalques e vão com força máxima para o duelo. Assim como o Ramalhão, torcem por tropeço do Oeste para chegar à última rodada dependendo apenas de si para se classificar ao mata-mata.