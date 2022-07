Bahia busca empate no fim, segue no G-4 da Série B e afunda o lanterna Vila Nova

08/07/2022 | 21:13



O Bahia sofreu, mas buscou o empate por 1 a 1 com o Vila Nova, lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta sexta-feira, no OBA, pela 17ª rodada. O resultado afundou o time goiano na lanterna, na estreia do técnico Allan Aal, e deixou o rival dentro do G-4.

O Bahia continua na terceira posição, agora, com 30 pontos, atrás apenas de Cruzeiro (38) e Vasco (31). O Vila Nova, que perdeu a oportunidade de deixar a lanterna, ficou apenas com 13.

O time goiano aproveitou o fato de jogar dentro do OBA para pressionar o Bahia. O clube visitante mostrou fraqueza na bola área e quase sofreu o gol logo de cara. Após cobrança de escanteio, Daniel Amorim cabeceou e mandou no travessão.

O Bahia equilibrou as ações, chegou a ter mais posse de bola, mas encontrou dificuldade na criação. O Vila mostrou estar mais à vontade e quase abriu o placar em um arremate de Arthur Rezende. O goleiro Danilo Fernandes espalmou. Ele ainda salvou o time visitante no último lance do primeiro tempo ao pegar o chute de Matheuzinho.

No segundo tempo, o Vila se fechou e deu pouco espaço para o adversário. Com isso, o ritmo da partida caiu. A primeira boa oportunidade foi aos 16 minutos. Daniel Amorim recebeu em velocidade e arriscou o chute da entrada da área. A bola foi rente à trave.

O time goiano foi gostando do jogo e, quando avançou seus atacantes, abriu o placar. Aos 18 minutos, Formiga recebeu de Marlone e cruzou para Moacir. Ele ajeitou de cabeça para Pablo Dyego estufar as redes. Na frente do placar, Allan Aal colocou fôlego novo no Vila Nova para seguir com uma marcação forte.

Quando tudo indicava que o Vila Nova venceria o duelo, o Bahia chegou ao empate, em uma das poucas chances criadas, aos 41 minutos. Após bate e rebate dentro da área do time goiano, Gregory bateu forte para decretar a igualdade.

Na próxima rodada, o Vila Nova enfrenta o CSA na sexta-feira, às 21h30, no OBA, em Goiânia (GO). No dia seguinte, o Bahia visita o Guarani, às 18h30, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 1 BAHIA

VILA NOVA - Tony; Moacir (Pedro Bambu), Renato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Rafinha, Arthur Rezende (Ralf) e Pablo (Marlone); Matheuzinho (Jefferson), Daniel Amorim (Diego Tavares) e Pablo Dyego. Técnico: Allan Aal.

BAHIA - Danilo Fernandes; André (Douglas Borel), Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bala; Patrick de Lucca, Miqueias (Gregory), Lucas Mugni e Daniel (Marcelo Ryan); Rildo (Victor Jacaré) e Rodallega (Matheus Davó). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Pablo Dyego, aos 18, e Gregory, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS - Daniel Amorim (Vila Nova); André, Matheus Bahia e Rildo (Bahia).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - OBA, em Goiânia (GO).