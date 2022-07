Arboleda inicia recuperação no CT do São Paulo após cirurgia no tornozelo

08/07/2022 | 20:05



Com previsão de voltar a atuar pelo São Paulo apenas no ano que vem, o zagueiro Arboleda se reapresentou no CT da Barra Funda nesta sexta-feira e iniciou o processo de recuperação presencial no REFFIS, após passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Reavaliado pelo cirurgião na quinta-feira, o equatoriano retirou a tala gessada do local da lesão e a substituiu por um imobilizador.

O defensor sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo no dia 23 de junho, quando o São Paulo venceu o Palmeiras por 1 a 0 no clássico válido pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, deixou o campo no fim do segundo tempo, carregado na maca e chorando bastante, tanto que precisou ser consolado pelos companheiros.

O retorno de Arboleda está distante, mas o técnico Rogério Ceni pode ter a volta de outro jogador que já não joga há algum tempo. Sem entrar em campo desde 19 de maio, quando enfrentou o Jorge Wilstermann, pela Sul-Americana, Nikão está recuperado de dores no tornozelo esquerdo e treinou nesta sexta. Por isso, deve ficar à disposição para o jogo de domingo, contra o Atlético-MG.

O atacante trabalhou ao lado dos jogadores que não foram aproveitados na vitória por 4 a 1 sobre a Universidad Católica, na quinta-feira. Ceni comandou atividades técnicas de enfrentamento em campo reduzido com esse grupo, enquanto os atletas que atuaram na maior parte do confronto da noite anterior fizeram apenas um regenerativo interno.

Para escalar o time contra o Atlético, o treinador continua sem volante Andrés Colorado (lesão no reto femoral direito), Gabriel Sara (cirurgia no tornozelo direito), (entorse no joelho direito), Luan (cirurgia no adutor esquerdo) e Caio (cirurgia no joelho direito). Além disso, não conta com Os zagueiros Diego Costa e Léo, o volante Gabriel Neves, o meia Rodrigo Nestor e o atacante Luciano, todos suspensos.