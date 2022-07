Bienal do Livro de São Paulo esgota venda de ingressos

08/07/2022 | 18:39



A Bienal do Livro de São Paulo suspendeu a venda de ingressos para sua 26° edição. Com corredores cheios durante toda a semana e superlotação no primeiro fim de semana da feira, os organizadores decidiram não vender mais ingressos para a noite de sexta, 8, nem no fim de semana. As vendas foram encerradas às 17h.

Todas as pessoas que já compraram antecipadamente e as que têm direito à gratuidade podem visitar a feira normalmente neste fim de semana. Não pagam: professores, profissionais do livro, crianças menores de 12 anos, adultos maiores de 60 e detentores da credencial plena do Sesc.

A Bienal funciona das 10h às 22h, no Expo Center Norte.Este ano, por causa de agenda do local do evento, a Bienal está sendo realizada no início das férias de julho, o que justifica o grande público durante todos os dias.

Ainda são esperadas 100 mil pessoas neste fim de semana, que compraram o ingresso antecipadamente e não o usaram. A Marcha para Jesus, marcada para este sábado, 9, também contribuiu para a decisão de suspender as vendas.

"A 26ª Bienal Internacional do Livro de São é um grande sucesso de público. Todos estavam ansiosos pelo retorno presencial do evento e o reflexo disso foi que a dois dias do término da Bienal os ingressos esgotaram. A diversidade das 1.500 horas de programação, os 3 milhões de livros disponíveis, os 182 expositores e quase 500 selos editoriais, vêm atraindo e encantado os visitantes de todos os gostos e idades", disse Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro, organizadora do evento.

Gratuidade

Não pagam: professores, profissionais do livro, crianças menores de 12 anos, adultos maiores de 60 e detentores da credencial plena do Sesc.