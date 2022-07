Briga só na novela! José Loreto e Silvero Pereira posam juntos nos bastidores de Pantanal

08/07/2022 | 17:10



A manhã desta sexta-feira, dia 8, começou ainda melhor para os fãs de Pantanal. Silvero Pereira deu um gostinho dos bastidores da novela com um lindo registro no Instagram ao lado de José Loreto, seu colega de cena.

O clique mostra os dois andando à cavalo durante as gravações de um capítulo de Pantanal. Eles ainda aproveitaram para fazer um coração com as mãos na hora da foto. Fofíssimos, né?

O astro completou o post com uma legenda super alto astral:

- Sextou no Pantalover! Spoiler do retorno de Zaquieu #pantanal

Os fãs enlouqueceram e demonstraram muito amor nos comentários, falando sobre como estão animados com a volta dos dois e sobre a beleza dos atores na foto.

E você? Também está animado para o retorno de Zaquieu?